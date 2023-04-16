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Купить недвижимость в Бекешчаба, Венгрия

37 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 164,351
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 39,497
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 26,243
Квартира 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 64,945
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 148,181
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 73,958
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 33,135
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 92,514
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 138 м²
€ 117,962
Квартира 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 50,366
Квартира 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 105,768
Дом 6 комнатв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 145,795
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 72,898
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 27,807
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 68,922
Квартира 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 50,339
Квартира 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 110 м²
€ 272,000
Цена покупки в венгерских форинтах: 116 850 000 На улице Андраши, на 3-м этаже красивого ст…
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 145,795
Дом 1 комнатав Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м²
€ 29,027
Дом 7 комнатв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 98,081
Дом 1 комнатав Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 28 м²
€ 8,748
Дом 6 комнатв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 247 м²
€ 453,291
Квартира 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 66,006
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 177,605
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 73,958
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 90 м²
€ 18,291
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 39,762
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 97,816
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 52,751
Дом 5 комнатв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м²
€ 79,260

Параметры недвижимости в Бекешчаба, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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