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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бекеш
Дома
Купить дом в медье Бекеш, Венгрия
Bekescsabai jaras
35
Бекешчаба
29
Oroshazi jaras
18
Орошхаза
15
Gyulai jaras
12
Szarvasi jaras
11
Bekesi jaras
10
Дьюла
8
Gyomaendrodi jaras
7
Сарваш
7
Gyomaendrod
6
Sarkadi jaras
5
Уйкидьош
4
Mezokovacshazai jaras
2
Мезёберень
2
Шаркад
2
Элек
2
Szeghalmi jaras
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101 объект найдено
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 39,856
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 165,843
Дом 2 комнаты
Дьюла, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 117,695
Дом 4 комнаты
Мезёберень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 18,724
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 49,485
Дом 11 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
11 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 181,892
Дом 2 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 13,374
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
139 м²
€ 47,880
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 26,481
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 38,786
Дом 2 комнаты
Бекешшамшон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 9,897
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 71,954
Дом 3 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 30,761
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 74,629
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 157,818
Дом 2 комнаты
Тоткомлош, Венгрия
2 Количество комнат
68 м²
€ 7,008
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
144 м²
€ 93,354
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 33,436
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 41,461
Дом 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 79,979
Дом 2 комнаты
Koeroestarcsa, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 24,876
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
138 м²
€ 119,032
Дом 2 комнаты
Koeroestarcsa, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 25,411
Дом 4 комнаты
Kamut, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
128 м²
€ 47,613
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 69,280
Дом 4 комнаты
Сарваш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 57,778
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 76,234
Дом 6 комнат
Орошхаза, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
184 м²
€ 130,802
Дом 5 комнат
Орошхаза, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
161 м²
€ 77,304
Дом 2 комнаты
Сарваш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
122 м²
€ 101,646
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Параметры недвижимости в медье Бекеш, Венгрия
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