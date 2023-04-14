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Купить квартиру в медье Бекеш, Венгрия

Bekescsabai jaras
8
Бекешчаба
8
Gyulai jaras
2
Дьюла
2
Bekesi jaras
1
Szarvasi jaras
1
Сарваш
1
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12 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Сарваш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сарваш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 173,868
Квартира 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 65,535
Квартира 3 комнатыв Kamut, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kamut, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 53,230
Квартира 1 комнатав Дьюла, Венгрия
Квартира 1 комната
Дьюла, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 58,848
Квартира 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 50,823
Квартира 4 комнатыв Дьюла, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дьюла, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 133,477
Квартира 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 106,728
Квартира 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 50,796
Квартира 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 110 м²
€ 272,000
Цена покупки в венгерских форинтах: 116 850 000 На улице Андраши, на 3-м этаже красивого ст…
Квартира 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 66,605
Квартира 1 ваннаяв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 ванных комнат 107 м²
€ 86,653
In Békéscsaba downtown salesman it 107-nm, 4 room flats. The real estate is gallery duly for…
Квартира 2 ванныхв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 ванных
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 ванных комнат 176 м²
€ 77,532
В тихом доме, в центре города ПРОДАЕТСЯ многоэтажная квартира площадью 176 кв.м с гостиной +…

Параметры недвижимости в медье Бекеш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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