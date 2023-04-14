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Купить недвижимость в медье Бекеш, Венгрия

Bekescsabai jaras
43
Бекешчаба
37
Oroshazi jaras
18
Орошхаза
15
Gyulai jaras
14
Szarvasi jaras
12
Bekesi jaras
11
Дьюла
10
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113 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 39,856
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 165,843
Дом 2 комнатыв Дьюла, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьюла, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 117,695
Дом 4 комнатыв Мезёберень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мезёберень, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 18,724
Квартира 4 комнатыв Сарваш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сарваш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 173,868
Дом 3 комнатыв Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 49,485
Дом 11 комнатв Gyomaendrod, Венгрия
Дом 11 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
11 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м²
€ 181,892
Дом 2 комнатыв Gyomaendrod, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 13,374
Дом 4 комнатыв Уйкидьош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 139 м²
€ 47,880
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 26,481
Дом 3 комнатыв Дьюла, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 38,786
Дом 2 комнатыв Бекешшамшон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бекешшамшон, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 9,897
Дом 3 комнатыв Дьюла, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 71,954
Дом 3 комнатыв Gyomaendrod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 30,761
Квартира 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 65,535
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 74,629
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 157,818
Квартира 3 комнатыв Kamut, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kamut, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 53,230
Дом 2 комнатыв Тоткомлош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тоткомлош, Венгрия
2 Количество комнат 68 м²
€ 7,008
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 93,354
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 33,436
Дом 3 комнатыв Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 41,461
Дом 2 комнатыв Орошхаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 79,979
Дом 2 комнатыв Koeroestarcsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Koeroestarcsa, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 24,876
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 138 м²
€ 119,032
Дом 2 комнатыв Koeroestarcsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Koeroestarcsa, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 25,411
Квартира 1 комнатав Дьюла, Венгрия
Квартира 1 комната
Дьюла, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 58,848
Дом 4 комнатыв Kamut, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kamut, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 128 м²
€ 47,613
Дом 4 комнатыв Уйкидьош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 69,280
Дом 4 комнатыв Сарваш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сарваш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 57,778

Параметры недвижимости в медье Бекеш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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