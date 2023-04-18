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Купить дом в Batonyterenyei jaras, Венгрия

Batonyterenye
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2 объекта найдено
Дом 5 комнатв Batonyterenye, Венгрия
Дом 5 комнат
Batonyterenye, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 53,707
Дом 2 ванныхв Szuha, Венгрия
Дом 2 ванных
Szuha, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 3
€ 88,621
В живописной обстановке посреди Матр, в Матраальме, выставлен на продажу прекрасно отреставр…

Параметры недвижимости в Batonyterenyei jaras, Венгрия

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