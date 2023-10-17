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Квартиры в Batonyterenyei jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Batonyterenye, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Batonyterenye, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€41,144
Квартира 1 комната в Batonyterenye, Венгрия
Квартира 1 комната
Batonyterenye, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€28,465

Параметры недвижимости в Batonyterenyei jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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