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Дома в Батасек, Венгрия

7 объектов найдено
Дом 6 комнат в Батасек, Венгрия
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 154,130
Дом 4 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 39,520
Дом 3 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Батасек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 60,598
Дом 2 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Батасек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 31,616
Дом 3 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Батасек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 82,993
Дом 4 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 32,934
Дом 4 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 86,945
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