Купить дом в Барчский яраш, Венгрия

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Барч
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15 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Csokonyavisonta, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
€ 23,834
Дом 3 комнаты
Komlosd, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 15,800
Дом 5 комнат
Барч, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 113,813
Дом 3 комнаты
Heresznye, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
€ 18,478
Дом 2 комнаты
Больхо, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 21,397
Дом 4 комнаты
Komlosd, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
170 м²
€ 23,834
Дом 3 комнаты
Komlosd, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 32,135
Дом 2 комнаты
Komlosd, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 10,685
Дом 4 комнаты
Komlosd, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 29,190
Дом 5 комнат
Lakocsa, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 48,203
Дом 5 комнат
Барч, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 96,406
The detached house shown in the pictures is for sale in a quiet and peaceful area close to t…
Дом 3 комнаты
Belavar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 18,746
Дом 1 комната
Больхо, Венгрия
1 Количество комнат
48 м²
€ 3,481
Дом 3 комнаты
Барч, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 44,186
Дом 7 ванных
Барч, Венгрия
7 ванных комнат
423 м²
Количество этажей 2
€ 149,276
On Barcs, one of Somogy county developing settlements, with a central position, more than 30…
Параметры недвижимости в Барчский яраш, Венгрия
недорогая
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