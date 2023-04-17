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Купить квартиру в Барчский яраш, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Csokonyavisonta, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Csokonyavisonta, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 20,085

Параметры недвижимости в Барчский яраш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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