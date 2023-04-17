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Купить недвижимость в Барчский яраш, Венгрия

Барч
4
16 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Csokonyavisonta, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csokonyavisonta, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 23,834
Дом 3 комнатыв Komlosd, Венгрия
Дом 3 комнаты
Komlosd, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 15,800
Дом 5 комнатв Барч, Венгрия
Дом 5 комнат
Барч, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 113,813
Дом 3 комнатыв Heresznye, Венгрия
Дом 3 комнаты
Heresznye, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 18,478
Дом 2 комнатыв Больхо, Венгрия
Дом 2 комнаты
Больхо, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 21,397
Дом 4 комнатыв Komlosd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Komlosd, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м²
€ 23,834
Дом 3 комнатыв Komlosd, Венгрия
Дом 3 комнаты
Komlosd, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 32,135
Дом 2 комнатыв Komlosd, Венгрия
Дом 2 комнаты
Komlosd, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 10,685
Дом 4 комнатыв Komlosd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Komlosd, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 29,190
Дом 5 комнатв Lakocsa, Венгрия
Дом 5 комнат
Lakocsa, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 48,203
Квартира 2 комнатыв Csokonyavisonta, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Csokonyavisonta, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 20,085
Дом 5 комнатв Барч, Венгрия
Дом 5 комнат
Барч, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 96,406
The detached house shown in the pictures is for sale in a quiet and peaceful area close to t…
Дом 3 комнатыв Belavar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Belavar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 18,746
Дом 1 комнатав Больхо, Венгрия
Дом 1 комната
Больхо, Венгрия
1 Количество комнат 48 м²
€ 3,481
Дом 3 комнатыв Барч, Венгрия
Дом 3 комнаты
Барч, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 44,186
Дом 7 ванныхв Барч, Венгрия
Дом 7 ванных
Барч, Венгрия
7 ванных комнат 423 м² Количество этажей 2
€ 149,276
On Barcs, one of Somogy county developing settlements, with a central position, more than 30…

Параметры недвижимости в Барчский яраш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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