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Дома в Барч, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Барч, Венгрия
Дом 5 комнат
Барч, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 111,975
Дом 5 комнат в Барч, Венгрия
Дом 5 комнат
Барч, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 94,849
The detached house shown in the pictures is for sale in a quiet and peaceful area close to t…
Дом 3 комнаты в Барч, Венгрия
Дом 3 комнаты
Барч, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 43,473
Дом 7 ванных в Барч, Венгрия
Дом 7 ванных
Барч, Венгрия
7 ванных комнат 423 м² Количество этажей 2
€ 147,770
On Barcs, one of Somogy county developing settlements, with a central position, more than 30…
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