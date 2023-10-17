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Квартиры в Барч, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Барч, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€40,109
Квартира 3 комнаты в Барч, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€68,574
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