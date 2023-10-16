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Виллы в медье Баранья, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Pecsi jaras, Венгрия
Вилла 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Pecsi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Над Pécs Belváros, красивый панорамный, паленый продавец вилок. Строилась в 1880 году и одна…
€479,926

Параметры недвижимости в медье Баранья, Венгрия

недорогая
элитная
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