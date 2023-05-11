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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Balmazujvarosi jaras
Дома
Дома в Balmazujvarosi jaras, Венгрия
Тисачеге
19
Бальмазуйварош
9
Дом
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43 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Эдьек, Венгрия
3
1
87 м²
€ 47,877
Дом 4 комнаты
Тисачеге, Венгрия
4
1
223 м²
€ 111,173
Дом 4 комнаты
Тисачеге, Венгрия
4
1
88 м²
€ 40,303
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
2
1
63 м²
€ 13,254
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
2
1
50 м²
€ 11,631
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
2
1
58 м²
€ 32,189
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
4
1
130 м²
€ 40,303
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
3
1
82 м²
€ 80,877
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
3
1
102 м²
€ 30,025
Дом 2 комнаты
Hortobagy, Венгрия
2
1
69 м²
€ 22,992
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
2
1
48 м²
€ 25,697
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
2
1
68 м²
€ 30,025
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
2
38 м²
€ 21,910
Дом 2 комнаты
Hortobagy, Венгрия
2
1
60 м²
€ 50,041
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
2
1
80 м²
€ 71,681
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
2
48 м²
€ 11,090
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
2
1
80 м²
€ 50,853
Дом 1 комната
Бальмазуйварош, Венгрия
1
1
120 м²
€ 52,746
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
3
1
120 м²
€ 36,517
Дом 3 комнаты
Эдьек, Венгрия
3
1
150 м²
€ 39,222
Дом 1 комната
Эдьек, Венгрия
1
270 м²
€ 40,303
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
4
1
92 м²
€ 17,312
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
3
33 м²
€ 10,008
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
2
1
60 м²
€ 41,385
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
4
1
95 м²
€ 34,894
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
2
66 м²
€ 81,148
Дом 4 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
4
3
250 м²
€ 324,592
Дом 3 комнаты
Эдьек, Венгрия
3
1
180 м²
€ 24,074
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
2
45 м²
€ 8,088
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
2
1
71 м²
€ 40,303
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Параметры недвижимости в Balmazujvarosi jaras, Венгрия
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