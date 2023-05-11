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Коттеджи в Balmazujvarosi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 3 ванных в Бальмазуйварош, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Бальмазуйварош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
€ 287,893

Параметры недвижимости в Balmazujvarosi jaras, Венгрия

недорогая
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