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Квартиры в Balmazujvarosi jaras, Венгрия

Бальмазуйварош
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 83,853
Квартира 2 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 85,205
Квартира 2 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 75,468

Параметры недвижимости в Balmazujvarosi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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