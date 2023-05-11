Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Хайду-Бихар
  5. Balmazujvarosi jaras

Жильё в Balmazujvarosi jaras, Венгрия

Тисачеге
19
Бальмазуйварош
12
46 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 47,877
Дом 4 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 223 м²
€ 111,173
Дом 4 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 40,303
Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 13,254
Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 11,631
Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 32,189
Дом 4 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€ 40,303
Дом 3 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 80,877
Дом 3 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€ 30,025
Дом 2 комнаты в Hortobagy, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hortobagy, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 22,992
Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 25,697
Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 30,025
Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 38 м²
€ 21,910
Дом 2 комнаты в Hortobagy, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hortobagy, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 50,041
Дом 2 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 71,681
Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
€ 11,090
Квартира 3 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 83,853
Дом 1 комната в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 1 комната
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 52,746
Дом 2 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 50,853
Дом 3 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 36,517
Дом 3 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 39,222
Дом 1 комната в Эдьек, Венгрия
Дом 1 комната
Эдьек, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 270 м²
€ 40,303
Дом 4 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€ 17,312
Дом 3 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 33 м²
€ 10,008
Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 41,385
Квартира 2 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 85,205
Дом 4 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 34,894
Дом 2 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 66 м²
€ 81,148
Дом 4 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€ 324,592
Дом 3 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€ 24,074

Параметры недвижимости в Balmazujvarosi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти