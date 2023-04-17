Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Хайду-Бихар
  5. Balmazujvarosi jaras
  6. Бальмазуйварош
  7. Дома

Купить дом в Бальмазуйварош, Венгрия

13 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 60,970
Дом 2 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 70,248
Дом 2 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 73,959
Дом 1 комнатав Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 1 комната
Бальмазуйварош, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 51,692
Дом 2 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 49,836
Дом 4 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 79,261
Дом 2 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
2 Количество комнат 66 м²
€ 79,526
Дом 4 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 318,104
Дом 2 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м²
€ 103,119
Дом 3 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 87,213
Дом 4 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 95,431
Дом 3 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
3 Количество комнат 80 м²
€ 51,692
Коттедж 3 ванныхв Бальмазуйварош, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Бальмазуйварош, Венгрия
3 ванных комнат 311 м² Количество этажей 2
€ 284,784
Центр езды продается с программой дом на 1 га площади на Hortobágyi Nemzeti Park szélén! Ос…
Realting.com
Перейти