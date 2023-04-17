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Купить коттедж в Бальмазуйварош, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 3 ванныхв Бальмазуйварош, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Бальмазуйварош, Венгрия
3 ванных комнат 311 м² Количество этажей 2
€ 284,784
Центр езды продается с программой дом на 1 га площади на Hortobágyi Nemzeti Park szélén! Ос…
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