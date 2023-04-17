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Купить квартиру в Бальмазуйварош, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 82,177
Квартира 2 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 83,502
Квартира 2 комнатыв Бальмазуйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 73,959
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