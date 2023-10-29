Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Балькань
  5. Дома

Дома в Балькань, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 комнаты в Ноград, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ноград, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€88,311
Квартира 5 комнат в Балатонсабади, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонсабади, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€143,799
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
€129,992
Квартира 2 комнаты в Венгрия
Квартира 2 комнаты
Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€91,151
Дом 1 ванная с балконом, с transformable rooms, семейный дом в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 1 ванная с балконом, с transformable rooms, семейный дом
Кунхедьеш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продавец, в округе Szolnok, он больше чем его десятилетия хорошо оборудованная конторская фи…
€596,063
Квартира 1 ванная с transformable rooms, в хорошем состоянии, с Excelent brightness в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 ванная с transformable rooms, в хорошем состоянии, с Excelent brightness
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
III. по окружности, прогулка по Обуде на покупку предлагает 100 нм, пять комнатные дома с те…
€227,241
Дом 2 комнаты в Венгрия
Дом 2 комнаты
Венгрия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€109,386
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Szombathelyi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ И ЦЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ !!Современный, чистый стиль, НОВЫЕ ЗДАНИЕ квартиры в споко…
€81,250
Дом 3 комнаты в Cserkut, Венгрия
Дом 3 комнаты
Cserkut, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€67,705
Квартира 2 ванных с парковкой, новое здание, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 ванных с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
XIII. in circumference, near Béke tér, it 42 flat condominia, which are inaugurated in 2019 …
€203,046
Дом 5 комнат в Tapioszecso, Венгрия
Дом 5 комнат
Tapioszecso, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€140,673
Квартира 4 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€363,847
Realting.com
Перейти