Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Fonyodi jaras
Balatonlelle
Дома
Купить дом в Balatonlelle, Венгрия
Дом
Очистить
24 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
180 м²
€ 410,841
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 620,238
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 153,734
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
173 м²
€ 198,529
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
€ 261,878
Дом 6 комнат
Balatonlelle, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 397,058
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
€ 1,683,124
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 262,408
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
€ 171,758
Дом 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 158,770
Дом 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
45 м²
€ 129,879
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
116 м²
€ 172,023
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
8 Количество комнат
8 ванных комнат
260 м²
€ 495,660
Дом 5 ванных
Balatonlelle, Венгрия
5 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 170,554
В одном из основных районов Балатонлелле, в 350 метрах от берега, недалеко от центра, но в т…
Дом 2 ванных
Balatonlelle, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 1
€ 77,039
Балатонлеллен детский сад, школа, рядом с ясли продается два отдельных семейных дома с приле…
Дом 3 ванных
Balatonlelle, Венгрия
3 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 196,240
Дом 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 1
€ 77,260
BALATONLELLE - ЭТО ВЫДАЮЩАЯСЯ ДЕЛОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В ЕГО ЦЕНТРЕ! Семейный дом, продающийся н…
Дом
Balatonlelle, Венгрия
121 м²
Количество этажей 2
€ 107,127
Семейный дом, продающийся на Балатонлелле, в его экзурбанной среде. Недвижимость для семей …
Вилла 3 ванных
Balatonlelle, Венгрия
3 ванных комнат
742 м²
Количество этажей 2
€ 306,997
Особняк замка, скрывающий большие возможности продажи на Балатонелле! На продажу предложе…
Дом 5 ванных
Balatonlelle, Венгрия
5 ванных комнат
1 300 м²
Количество этажей 3
€ 1,490,346
Роскошная недвижимость на Балатонелле на продажу. Трехъярусные дома длиной около 1300 нм отв…
Дом 2 ванных
Balatonlelle, Венгрия
2 ванных комнат
248 м²
Количество этажей 2
€ 77,832
Семейный дом выставлен на продажу на полдень побережья Балатона, Балатонелле, в его тихой эк…
Дом 3 ванных
Balatonlelle, Венгрия
3 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 2
€ 100,098
В Балатонлелле, в 1 км от пляжа, продается трехэтажный семейный дом в отличном состоянии. До…
Дом 2 ванных
Balatonlelle, Венгрия
2 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 1
€ 104,992
Семейный дом с несколькими поколениями продается на Balatonlelle. На тихой улице для использ…
Дом 2 ванных
Balatonlelle, Венгрия
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 2
€ 83,415
Очень много хорошего в центре Balatonlelle с возможностью продавца семейного дома! Больше…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты