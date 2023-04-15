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Купить дом в Balatonlelle, Венгрия

24 объекта найдено
Дом 9 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
9 Количество комнат 5 ванных комнат 180 м²
€ 410,841
Дом 9 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 620,238
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 153,734
Дом 8 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 173 м²
€ 198,529
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 261,878
Дом 6 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 6 комнат
Balatonlelle, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 397,058
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м²
€ 1,683,124
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 262,408
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 171,758
Дом 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 158,770
Дом 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 45 м²
€ 129,879
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 172,023
Дом 8 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
8 Количество комнат 8 ванных комнат 260 м²
€ 495,660
Дом 5 ванныхв Balatonlelle, Венгрия
Дом 5 ванных
Balatonlelle, Венгрия
5 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 170,554
В одном из основных районов Балатонлелле, в 350 метрах от берега, недалеко от центра, но в т…
Дом 2 ванныхв Balatonlelle, Венгрия
Дом 2 ванных
Balatonlelle, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 77,039
Балатонлеллен детский сад, школа, рядом с ясли продается два отдельных семейных дома с приле…
Дом 3 ванныхв Balatonlelle, Венгрия
Дом 3 ванных
Balatonlelle, Венгрия
3 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 196,240
Дом 1 ваннаяв Balatonlelle, Венгрия
Дом 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 77,260
BALATONLELLE - ЭТО ВЫДАЮЩАЯСЯ ДЕЛОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В ЕГО ЦЕНТРЕ! Семейный дом, продающийся н…
Домв Balatonlelle, Венгрия
Дом
Balatonlelle, Венгрия
121 м² Количество этажей 2
€ 107,127
Семейный дом, продающийся на Балатонлелле, в его экзурбанной среде. Недвижимость для семей …
Вилла 3 ванныхв Balatonlelle, Венгрия
Вилла 3 ванных
Balatonlelle, Венгрия
3 ванных комнат 742 м² Количество этажей 2
€ 306,997
Особняк замка, скрывающий большие возможности продажи на Балатонелле! На продажу предложе…
Дом 5 ванныхв Balatonlelle, Венгрия
Дом 5 ванных
Balatonlelle, Венгрия
5 ванных комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 1,490,346
Роскошная недвижимость на Балатонелле на продажу. Трехъярусные дома длиной около 1300 нм отв…
Дом 2 ванныхв Balatonlelle, Венгрия
Дом 2 ванных
Balatonlelle, Венгрия
2 ванных комнат 248 м² Количество этажей 2
€ 77,832
Семейный дом выставлен на продажу на полдень побережья Балатона, Балатонелле, в его тихой эк…
Дом 3 ванныхв Balatonlelle, Венгрия
Дом 3 ванных
Balatonlelle, Венгрия
3 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 100,098
В Балатонлелле, в 1 км от пляжа, продается трехэтажный семейный дом в отличном состоянии. До…
Дом 2 ванныхв Balatonlelle, Венгрия
Дом 2 ванных
Balatonlelle, Венгрия
2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 104,992
Семейный дом с несколькими поколениями продается на Balatonlelle. На тихой улице для использ…
Дом 2 ванныхв Balatonlelle, Венгрия
Дом 2 ванных
Balatonlelle, Венгрия
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 83,415
Очень много хорошего в центре Balatonlelle с возможностью продавца семейного дома! Больше…
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