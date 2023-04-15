Купить квартиру в Balatonlelle, Венгрия

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медье Шомодь
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Balatonlelle
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Квартира
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33 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 142,867
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 331,059
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 127,228
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 331,059
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 172,023
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 198,529
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 190,577
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 235,107
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 280,697
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 220,264
Квартира 1 комната
Balatonlelle, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 151,084
Квартира 1 комната
Balatonlelle, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 172,288
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
60 м²
€ 262,408
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 97,807
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 145,517
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 131,204
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 238,288
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 323,372
In Lelle Resort I offer for sale on the ground floor, a 3-room apartment. Construction was c…
Квартира 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
54 м²
1 Этаж
€ 187,631
Продается на набережной Балатонлелле, BL YACHTCLUB-, панорамная квартира площадью 54 кв.м - …
Квартира 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
33 м²
1 Этаж
€ 88,076
Квартира 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
68 м²
€ 104,221
Теперь вы можете купить свой дом в Балатонлелле рядом с площадью Святого Стефана, в небольшо…
Квартира 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
54 м²
€ 90,842
Теперь вы можете купить свой дом в Балатонлелле рядом с площадью Святого Стефана, в небольшо…
Квартира 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
77 м²
€ 127,831
Абон, представляющий сейчас, может купить свой дом Balatonlelle в окрестностях Истван тер, с…
Квартира 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
107 м²
€ 146,052
Абон, представляющий сейчас, может купить свой дом Balatonlelle в окрестностях Истван тер, с…
Квартира 3 ванных
Balatonlelle, Венгрия
3 ванных комнат
93 м²
€ 131,362
В настоящее время Арон, представившись, может купить свой дом Balatonlelle в окрестностях св…
Квартира 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
104 м²
€ 136,164
В настоящее время Арон, представившись, может купить свой дом Balatonlelle в окрестностях св…
Квартира 2 ванных
Balatonlelle, Венгрия
2 ванных комнат
91 м²
€ 158,199
В настоящее время Арон, представившись, может купить свой дом Balatonlelle в окрестностях св…
Квартира 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
69 м²
€ 102,936
Теперь вы можете купить свой дом в Балатонлелле рядом с площадью Святого Стефана, в небольшо…
Квартира 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
86 м²
€ 120,909
В настоящее время Арон, представившись, может купить свой дом Balatonlelle в окрестностях св…
Квартира 1 ванная
Balatonlelle, Венгрия
1 ванных комнат
68 м²
€ 103,394
Абон, представляющий сейчас, может купить свой дом Balatonlelle в окрестностях Истван тер, с…
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