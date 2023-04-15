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Купить недвижимость в Balatonlelle, Венгрия

57 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 142,867
Квартира 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 331,059
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 127,228
Квартира 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 331,059
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 172,023
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 198,529
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 190,577
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 235,107
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 280,697
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 220,264
Квартира 1 комнатав Balatonlelle, Венгрия
Квартира 1 комната
Balatonlelle, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 151,084
Квартира 1 комнатав Balatonlelle, Венгрия
Квартира 1 комната
Balatonlelle, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 172,288
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 262,408
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 97,807
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 145,517
Дом 9 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
9 Количество комнат 5 ванных комнат 180 м²
€ 410,841
Дом 9 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 620,238
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 153,734
Дом 8 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 173 м²
€ 198,529
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 131,204
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 261,878
Дом 6 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 6 комнат
Balatonlelle, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 397,058
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м²
€ 1,683,124
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 238,288
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 262,408
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 171,758
Дом 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 158,770
Дом 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 45 м²
€ 129,879
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 172,023
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 323,372
In Lelle Resort I offer for sale on the ground floor, a 3-room apartment. Construction was c…
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