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Дома в Балатонкенеше, Венгрия

9 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м²
€ 223,949
Дом 4 комнаты в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 368,594
Дом 4 комнаты в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 685,021
Дом 4 комнаты в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 685,021
Дом 6 комнат в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонкенеше, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 363,588
Дом 1 ванная в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 1 ванная
Балатонкенеше, Венгрия
1 ванных комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 321,604
Дом 2 ванных в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонкенеше, Венгрия
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 88,132
Дом 8 ванных в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 8 ванных
Балатонкенеше, Венгрия
8 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 292,983
На посещаемом центральном месте, продающем на Балатонакараттье, больше функциональных зданий…
Дом 4 ванных в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 4 ванных
Балатонкенеше, Венгрия
4 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 599,224
Роскошь на Балатонкене! Панорама на Балатон! Роскошный квартирный дом, удовлетворяющий все …
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