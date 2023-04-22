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Квартиры в Балатонкенеше, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Балатонкенеше, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 126,465
Квартира 3 комнаты в Балатонкенеше, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 139,375
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