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Дома в Балатонфюзфё, Венгрия

16 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 669,237
Дом 6 комнат в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 125 м²
€ 666,827
Дом 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 66,683
Дом 5 комнат в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м²
€ 267,534
Дом 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 152,647
Дом 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 187,194
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 147,291
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м²
€ 635,000
Настоящая редкость на побережье Балатона! Семейный дом на берегу моря с прекрасной вечной п…
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 856,966
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м²
€ 240,352
Дом 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 155,325
Дом 5 комнат в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 214,242
Дом 4 ванных в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 ванных
Балатонфюзфё, Венгрия
4 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 288,837
Продается двухэтажный семейный дом 4 + гостиная с квартирой 70 кв.м. на Balatonfire
Дом 2 ванных в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонфюзфё, Венгрия
2 ванных комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 95,538
Недвижимость, расположенная в тихой части Balatonfűzfő, на неделимом общем участке, полность…
Дом 2 ванных в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонфюзфё, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 115,313
На Balatonfire я предлагаю семейный дом рядом с пляжем для покупки. Двухэтажная собственност…
Дом 3 ванных в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 3 ванных
Балатонфюзфё, Венгрия
3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 167,824
БАЛАНСКАЯ ПАНЕЛЬ 2 квартиры 3x ванная 3x туалет 250 м2 2 этажа частично подварен 7 комнат Но…
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