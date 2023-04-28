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Квартиры в Балатонфюзфё, Венгрия

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13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 232,720
Квартира 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 254,814
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 192,817
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 192,817
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 250,395
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 212,099
Квартира 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 288,691
Квартира 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 83,019
Квартира 1 ванная в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат 83 м²
€ 196,615
Терраса площадью 28,98 кв.м соединена с пентхаусом на третьем этаже площадью 83,38 кв.м 4/3/…
Квартира 1 ванная в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат 87 м²
€ 175,786
Терраса площадью 19,5 кв.м соединена с квартирой на втором этаже площадью 86,85 кв.м 5/2/2. …
Квартира 1 ванная в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат 87 м²
€ 172,566
Он 5/19,5 нм террасы прикреплены ко второму этажу плоские с величием 87,19 нм с номером 2/1.…
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