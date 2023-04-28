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Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonalmadi jaras
Балатонфюзфё
Жильё в Балатонфюзфё, Венгрия
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29 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 254,814
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 232,720
Квартира 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 288,691
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 250,395
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 192,817
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 192,817
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 669,237
Дом 6 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
125 м²
€ 666,827
Дом 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 66,683
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
€ 267,534
Дом 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 152,647
Дом 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 187,194
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 147,291
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
133 м²
€ 635,000
Настоящая редкость на побережье Балатона! Семейный дом на берегу моря с прекрасной вечной п…
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
€ 856,966
Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 83,019
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
€ 240,352
Дом 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 155,325
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 214,242
Дом 4 ванных
Балатонфюзфё, Венгрия
4 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 2
€ 288,837
Продается двухэтажный семейный дом 4 + гостиная с квартирой 70 кв.м. на Balatonfire
Дом 2 ванных
Балатонфюзфё, Венгрия
2 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 2
€ 95,538
Недвижимость, расположенная в тихой части Balatonfűzfő, на неделимом общем участке, полность…
Дом 2 ванных
Балатонфюзфё, Венгрия
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 115,313
На Balatonfire я предлагаю семейный дом рядом с пляжем для покупки. Двухэтажная собственност…
Дом 3 ванных
Балатонфюзфё, Венгрия
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 167,824
БАЛАНСКАЯ ПАНЕЛЬ 2 квартиры 3x ванная 3x туалет 250 м2 2 этажа частично подварен 7 комнат Но…
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат
83 м²
€ 196,615
Терраса площадью 28,98 кв.м соединена с пентхаусом на третьем этаже площадью 83,38 кв.м 4/3/…
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат
87 м²
€ 175,786
Терраса площадью 19,5 кв.м соединена с квартирой на втором этаже площадью 86,85 кв.м 5/2/2. …
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат
87 м²
€ 172,566
Он 5/19,5 нм террасы прикреплены ко второму этажу плоские с величием 87,19 нм с номером 2/1.…
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