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Дома в Balatonfueredi jaras, Венгрия

Балатонфюред
56
149 объектов найдено
Дом 5 комнат в Monoszlo, Венгрия
Дом 5 комнат
Monoszlo, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 245 м²
€ 600,000
Дом 7 комнат в Oervenyes, Венгрия
Дом 7 комнат
Oervenyes, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
€ 578,824
Дом 3 комнаты в Pecsely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsely, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 94,200
Дом 3 комнаты в Pecsely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsely, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 156,148
Дом 3 комнаты в Monoszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Monoszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 196,262
Дом 4 комнаты в Balatonudvari, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonudvari, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€ 234,222
Дом 1 комната в Балатонфюред, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 142,418
Дом 4 комнаты в Pecsely, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsely, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€ 618,938
Дом 3 комнаты в Балатонсепезд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонсепезд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€ 349,718
Дом 3 комнаты в Pecsely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsely, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 255,760
Дом 5 комнат в Тихань, Венгрия
Дом 5 комнат
Тихань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€ 565,363
Дом 3 комнаты в Oervenyes, Венгрия
Дом 3 комнаты
Oervenyes, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€ 212,684
Дом 2 комнаты в Oervenyes, Венгрия
Дом 2 комнаты
Oervenyes, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 211,338
Дом 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 565,363
Дом 4 комнаты в Балатонсепезд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонсепезд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 309,334
Дом 3 комнаты в Тихань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тихань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 535,749
Дом 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 804,970
Дом 5 комнат в Тихань, Венгрия
Дом 5 комнат
Тихань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
€ 820,000
Дом 4 комнаты в Paloznak, Венгрия
Дом 4 комнаты
Paloznak, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 161,505
Дом 3 комнаты в Балатонсепезд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонсепезд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 242,029
Дом 1 комната в Monoszlo, Венгрия
Дом 1 комната
Monoszlo, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 185,762
Дом 3 комнаты в Paloznak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Paloznak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 269,221
Дом 3 комнаты в Pecsely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsely, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 201,646
Дом 6 комнат в Csopak, Венгрия
Дом 6 комнат
Csopak, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
€ 335,180
Дом 4 комнаты в Monoszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Monoszlo, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€ 269,194
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 802,277
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 1,076,613
Дом 4 комнаты в Pecsely, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsely, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 282,682
Дом 4 комнаты в Pecsely, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsely, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 1,049,960
Дом 8 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
€ 452,291

Параметры недвижимости в Balatonfueredi jaras, Венгрия

недорогая
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