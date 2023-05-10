Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonfueredi jaras
Дома
Дома в Balatonfueredi jaras, Венгрия
Балатонфюред
56
Дом
Очистить
149 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Дом 5 комнат
Monoszlo, Венгрия
5
245 м²
€ 600,000
Дом 7 комнат
Oervenyes, Венгрия
7
2
182 м²
€ 578,824
Дом 3 комнаты
Pecsely, Венгрия
3
1
86 м²
€ 94,200
Дом 3 комнаты
Pecsely, Венгрия
3
1
100 м²
€ 156,148
Дом 3 комнаты
Monoszlo, Венгрия
3
2
90 м²
€ 196,262
Дом 4 комнаты
Balatonudvari, Венгрия
4
2
96 м²
€ 234,222
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
1
1
32 м²
€ 142,418
Дом 4 комнаты
Pecsely, Венгрия
4
2
128 м²
€ 618,938
Дом 3 комнаты
Балатонсепезд, Венгрия
3
1
111 м²
€ 349,718
Дом 3 комнаты
Pecsely, Венгрия
3
1
100 м²
€ 255,760
Дом 5 комнат
Тихань, Венгрия
5
2
108 м²
€ 565,363
Дом 3 комнаты
Oervenyes, Венгрия
3
1
89 м²
€ 212,684
Дом 2 комнаты
Oervenyes, Венгрия
2
1
70 м²
€ 211,338
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
2
107 м²
€ 565,363
Дом 4 комнаты
Балатонсепезд, Венгрия
4
2
140 м²
€ 309,334
Дом 3 комнаты
Тихань, Венгрия
3
2
120 м²
€ 535,749
Дом 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
5
2
140 м²
€ 804,970
Дом 5 комнат
Тихань, Венгрия
5
3
156 м²
€ 820,000
Дом 4 комнаты
Paloznak, Венгрия
4
2
120 м²
€ 161,505
Дом 3 комнаты
Балатонсепезд, Венгрия
3
2
100 м²
€ 242,029
Дом 1 комната
Monoszlo, Венгрия
1
1
150 м²
€ 185,762
Дом 3 комнаты
Paloznak, Венгрия
3
2
120 м²
€ 269,221
Дом 3 комнаты
Pecsely, Венгрия
3
1
88 м²
€ 201,646
Дом 6 комнат
Csopak, Венгрия
6
3
217 м²
€ 335,180
Дом 4 комнаты
Monoszlo, Венгрия
4
2
113 м²
€ 269,194
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
220 м²
€ 802,277
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
220 м²
€ 1,076,613
Дом 4 комнаты
Pecsely, Венгрия
4
2
120 м²
€ 282,682
Дом 4 комнаты
Pecsely, Венгрия
4
3
300 м²
€ 1,049,960
Дом 8 комнат
Балатонфюред, Венгрия
8
4
170 м²
€ 452,291
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Balatonfueredi jaras, Венгрия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты