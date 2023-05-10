Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Веспрем
  5. Balatonfueredi jaras
  6. Коттеджи

Коттеджи в Balatonfueredi jaras, Венгрия

Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 7 ванных в Pecsely, Венгрия
Коттедж 7 ванных
Pecsely, Венгрия
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
€ 1,036,281
Коттедж 6 ванных в Тихань, Венгрия
Коттедж 6 ванных
Тихань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 591 м²
Количество этажей 3
€ 898,110

Параметры недвижимости в Balatonfueredi jaras, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти