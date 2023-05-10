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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonfueredi jaras
Квартиры
Квартиры в Balatonfueredi jaras, Венгрия
Балатонфюред
45
Квартира
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101 объект найдено
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Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
1
59 м²
€ 242,029
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
70 м²
€ 166,917
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
2
111 м²
€ 794,201
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
35 м²
€ 86,151
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
54 м²
€ 153,456
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
68 м²
€ 177,686
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
4
171 м²
€ 977,271
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
131 м²
€ 592,285
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
78 м²
€ 357,794
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
78 м²
€ 355,371
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
5
2
150 м²
€ 648,822
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
5
3
105 м²
€ 489,982
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
5
2
83 м²
€ 379,601
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
2
78 м²
€ 371,524
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
1
82 м²
€ 395,754
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
56 м²
€ 126,264
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
1
78 м²
€ 301,258
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
1
89 м²
€ 215,350
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
49 м²
€ 349,718
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
2
133 м²
€ 253,067
Квартира 2 комнаты
Тихань, Венгрия
2
1
55 м²
€ 238,260
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
1
99 м²
€ 207,300
Квартира 2 комнаты
Балатонсепезд, Венгрия
2
1
60 м²
€ 86,151
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
1
75 м²
€ 349,987
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
49 м²
€ 347,025
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
1
77 м²
€ 428,061
Квартира 1 ванная
Балатонфюред, Венгрия
1
50 м²
2
€ 227,982
Квартира 1 ванная
Балатонфюред, Венгрия
1
84 м²
€ 216,161
Квартира 2 ванных
Балатонфюред, Венгрия
2
70 м²
€ 142,841
Квартира 1 ванная
Csopak, Венгрия
1
69 м²
€ 123,840
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Параметры недвижимости в Balatonfueredi jaras, Венгрия
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