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Квартиры в Balatonfueredi jaras, Венгрия

Балатонфюред
45
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101 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 242,029
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 166,917
Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€ 794,201
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 86,151
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 153,456
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 177,686
Квартира 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
€ 977,271
Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€ 592,285
Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 357,794
Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 355,371
Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 648,822
Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
€ 489,982
Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€ 379,601
Квартира 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 371,524
Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 395,754
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 126,264
Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 301,258
Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€ 215,350
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 349,718
Квартира 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
€ 253,067
Квартира 2 комнаты в Тихань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тихань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 238,260
Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€ 207,300
Квартира 2 комнаты в Балатонсепезд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонсепезд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 86,151
Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 349,987
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 347,025
Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 428,061
Квартира 1 ванная в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонфюред, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
€ 227,982
Квартира 1 ванная в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонфюред, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 216,161
Квартира 2 ванных в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 ванных
Балатонфюред, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€ 142,841
Квартира 1 ванная в Csopak, Венгрия
Квартира 1 ванная
Csopak, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 123,840

Параметры недвижимости в Balatonfueredi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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