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Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonfueredi jaras
Балатонфюред
Дома
Дома в Балатонфюред, Венгрия
Дом
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56 объектов найдено
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Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
1
1
32 м²
€ 142,418
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
2
107 м²
€ 565,363
Дом 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
5
2
140 м²
€ 804,970
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
220 м²
€ 802,277
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
220 м²
€ 1,076,613
Дом 8 комнат
Балатонфюред, Венгрия
8
4
170 м²
€ 452,291
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
2
120 м²
€ 323,065
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
140 м²
€ 530,365
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
3
469 м²
€ 1,493,905
Дом
Балатонфюред, Венгрия
78 м²
€ 0
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
4
120 м²
€ 1,100,000
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
2
240 м²
€ 511,250
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
92 м²
€ 376,640
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
1
30 м²
€ 481,905
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
2
325 м²
€ 1,074,190
Дом 7 комнат
Балатонфюред, Венгрия
7
2
936 м²
€ 4,172,920
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
140 м²
€ 535,480
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
3
172 м²
€ 460,367
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
3
177 м²
€ 670,359
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
2
188 м²
€ 578,824
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
1
170 м²
€ 282,682
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
6
150 м²
€ 498,058
Дом 7 комнат
Балатонфюред, Венгрия
7
6
210 м²
€ 767,279
Дом 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
32 м²
€ 98,804
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
165 м²
€ 697,281
Дом 12 комнат
Балатонфюред, Венгрия
12
7
600 м²
€ 1,588,402
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
1
160 м²
€ 425,369
Дом 8 комнат
Балатонфюред, Венгрия
8
3
208 м²
€ 753,818
Дом 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
68 м²
€ 134,610
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
120 м²
€ 293,450
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