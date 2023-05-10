Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Веспрем
  5. Balatonfueredi jaras
  6. Балатонфюред
  7. Дома

Дома в Балатонфюред, Венгрия

56 объектов найдено
Дом 1 комната в Балатонфюред, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 142,418
Дом 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 565,363
Дом 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 804,970
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 802,277
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 1,076,613
Дом 8 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
€ 452,291
Дом 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 323,065
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 530,365
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 469 м²
€ 1,493,905
Дом в Балатонфюред, Венгрия
Дом
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 78 м²
€ 0
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
€ 1,100,000
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€ 511,250
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€ 376,640
Дом 1 комната в Балатонфюред, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€ 481,905
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
€ 1,074,190
Дом 7 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 7 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 936 м²
€ 4,172,920
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 535,480
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
€ 460,367
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
€ 670,359
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
€ 578,824
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€ 282,682
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 150 м²
€ 498,058
Дом 7 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 7 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
€ 767,279
Дом 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 98,804
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€ 697,281
Дом 12 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 12 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
€ 1,588,402
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 425,369
Дом 8 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
€ 753,818
Дом 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 134,610
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 293,450
Realting.com
Перейти