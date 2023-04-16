Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Шомодь
  5. Siofoki jaras
  6. Балатонсарсо
  7. Дома

Купить дом в Балатонсарсо, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 3 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 3 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
3 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 662,288
Предлагаю на продажу в Балатонландеве вечный панорамный участок 1400м2 с домом. С террасы от…
Дом 2 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 175,118
Прекрасная инвестиционная возможность в самом волшебном городе на южном побережье в Балатонл…
Дом 2 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 115,122
На Balatonföldvár магаспартрон продает 210 нм семейных домов, на 855 нм участков. При полно…
Дом 5 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 5 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
5 ванных комнат 243 м² Количество этажей 3
€ 147,827
В Балатонланде продается двухэтажный дом с подвалом, на угловом участке. Отличная возможн…
Дом 2 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат 138 м² Количество этажей 2
€ 243,996
РОСКОШЬ ОЗЕРА БАЛАТОН ДЛЯ ПРОДАЖИ СЕМЕЙНОГО ДОМА! На Балатонфёльдваре, с независимым, новым…
Дом 2 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат 138 м² Количество этажей 2
€ 250,168
LUXURY OF LAKE BALATON FOR SALE FAMILY HOUSE! On Balatonföldvár, with independent, new buil…
Дом 7 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 7 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
7 ванных комнат 400 м² Количество этажей 3
€ 1,774,520
На Балатонфёльдваре самая красивая часть, патинированная, превратилась в одну, продающую на …
Дом 3 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 3 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
3 ванных комнат 310 м² Количество этажей 1
€ 244,706
НЕОСПОРИМАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ПРОДАВЕЦ ДОМА ВИЛЛЫ BALATONFÖLDVÁR! В Балатонфёльдваре часто ходил…
Realting.com
Перейти