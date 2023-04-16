Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Siofoki jaras
Балатонсарсо
Дома
Купить дом в Балатонсарсо, Венгрия
Дом
Очистить
8 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
3 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 2
€ 662,288
Предлагаю на продажу в Балатонландеве вечный панорамный участок 1400м2 с домом. С террасы от…
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 175,118
Прекрасная инвестиционная возможность в самом волшебном городе на южном побережье в Балатонл…
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 115,122
На Balatonföldvár магаспартрон продает 210 нм семейных домов, на 855 нм участков. При полно…
Дом 5 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
5 ванных комнат
243 м²
Количество этажей 3
€ 147,827
В Балатонланде продается двухэтажный дом с подвалом, на угловом участке. Отличная возможн…
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат
138 м²
Количество этажей 2
€ 243,996
РОСКОШЬ ОЗЕРА БАЛАТОН ДЛЯ ПРОДАЖИ СЕМЕЙНОГО ДОМА! На Балатонфёльдваре, с независимым, новым…
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат
138 м²
Количество этажей 2
€ 250,168
LUXURY OF LAKE BALATON FOR SALE FAMILY HOUSE! On Balatonföldvár, with independent, new buil…
Дом 7 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
7 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 3
€ 1,774,520
На Балатонфёльдваре самая красивая часть, патинированная, превратилась в одну, продающую на …
Дом 3 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
3 ванных комнат
310 м²
Количество этажей 1
€ 244,706
НЕОСПОРИМАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ПРОДАВЕЦ ДОМА ВИЛЛЫ BALATONFÖLDVÁR! В Балатонфёльдваре часто ходил…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты