Купить квартиру в Балатонсарсо, Венгрия

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23 объекта найдено
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Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
50 м²
€ 88,504
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
66 м²
€ 170,342
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
€ 137,703
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира
Балатонсарсо, Венгрия
39 м²
€ 75,854
В одном из любимых курортных городов южного побережья, в центральной части озера Балатон, 10…
Квартира
Балатонсарсо, Венгрия
53 м²
€ 96,519
A modern appartement with 103 new buildings is looking for his new proprietor in one of the …
Квартира
Балатонсарсо, Венгрия
54 м²
€ 122,805
A modern appartement with 103 new buildings is looking for his new proprietor in one of the …
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
90 м²
€ 102,148
ON A BALATONFÖLDVÁR VILLA ROW, FLAT FOR SALE! The ground-floor flat of three level villas…
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
56 м²
€ 119,906
Для западного пляжа Balatonföldvár вблизи прямой, от побережья Балатона примерно 100 м, 28 п…
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
65 м²
€ 111,007
Квартиры класса люкс для продажи на Балатонфёльдваре от 32,85 нм - до 133,35 нм. Интимные…
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
82 м²
€ 126,580
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
75 м²
€ 122,130
Роскошные квартиры для продажи на Balatonföldvár от 32,85 nms - до 133,35 nms. Интимные д…
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
€ 144,376
Роскошные квартиры для продажи на Balatonföldvár от 32,85 nms - до 133,35 nms. Интимные д…
Квартира 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат
133 м²
€ 222,237
Роскошные квартиры для продажи на Balatonföldvár от 32,85 nms - до 133,35 nms. Интимные д…
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
96 м²
€ 177,230
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
€ 131,029
Роскошные квартиры для продажи на Balatonföldvár от 32,85 nms - до 133,35 nms. Интимные д…
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
€ 117,681
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
98 м²
€ 155,499
Квартиры класса люкс для продажи на Балатонфёльдваре от 32,85 нм - до 133,35 нм. Интимные…
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
91 м²
€ 144,376
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
86 м²
€ 131,029
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
68 м²
€ 111,007
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
106 м²
€ 166,139
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
78 м²
€ 124,355
Квартиры класса люкс для продажи на Балатонфёльдваре от 32,85 нм - до 133,35 нм. Интимные…
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат
84 м²
€ 133,253
Роскошные квартиры для продажи на Balatonföldvár от 32,85 nms - до 133,35 nms. Интимные д…
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