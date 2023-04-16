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Купить недвижимость в Балатонсарсо, Венгрия

31 объект найдено
Дом 3 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 3 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
3 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 662,288
Предлагаю на продажу в Балатонландеве вечный панорамный участок 1400м2 с домом. С террасы от…
Дом 2 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 175,118
Прекрасная инвестиционная возможность в самом волшебном городе на южном побережье в Балатонл…
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 50 м²
€ 88,504
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Дом 2 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 115,122
На Balatonföldvár магаспартрон продает 210 нм семейных домов, на 855 нм участков. При полно…
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 66 м²
€ 170,342
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 62 м²
€ 137,703
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Дом 5 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 5 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
5 ванных комнат 243 м² Количество этажей 3
€ 147,827
В Балатонланде продается двухэтажный дом с подвалом, на угловом участке. Отличная возможн…
Квартирав Балатонсарсо, Венгрия
Квартира
Балатонсарсо, Венгрия
39 м²
€ 75,854
В одном из любимых курортных городов южного побережья, в центральной части озера Балатон, 10…
Квартирав Балатонсарсо, Венгрия
Квартира
Балатонсарсо, Венгрия
53 м²
€ 96,519
A modern appartement with 103 new buildings is looking for his new proprietor in one of the …
Квартирав Балатонсарсо, Венгрия
Квартира
Балатонсарсо, Венгрия
54 м²
€ 122,805
A modern appartement with 103 new buildings is looking for his new proprietor in one of the …
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 90 м²
€ 102,148
ON A BALATONFÖLDVÁR VILLA ROW, FLAT FOR SALE! The ground-floor flat of three level villas…
Дом 2 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат 138 м² Количество этажей 2
€ 243,996
РОСКОШЬ ОЗЕРА БАЛАТОН ДЛЯ ПРОДАЖИ СЕМЕЙНОГО ДОМА! На Балатонфёльдваре, с независимым, новым…
Дом 2 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат 138 м² Количество этажей 2
€ 250,168
LUXURY OF LAKE BALATON FOR SALE FAMILY HOUSE! On Balatonföldvár, with independent, new buil…
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 56 м²
€ 119,906
Для западного пляжа Balatonföldvár вблизи прямой, от побережья Балатона примерно 100 м, 28 п…
Дом 7 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 7 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
7 ванных комнат 400 м² Количество этажей 3
€ 1,774,520
На Балатонфёльдваре самая красивая часть, патинированная, превратилась в одну, продающую на …
Дом 3 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Дом 3 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
3 ванных комнат 310 м² Количество этажей 1
€ 244,706
НЕОСПОРИМАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ПРОДАВЕЦ ДОМА ВИЛЛЫ BALATONFÖLDVÁR! В Балатонфёльдваре часто ходил…
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 65 м²
€ 111,007
Квартиры класса люкс для продажи на Балатонфёльдваре от 32,85 нм - до 133,35 нм. Интимные…
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 82 м²
€ 126,580
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 75 м²
€ 122,130
Роскошные квартиры для продажи на Balatonföldvár от 32,85 nms - до 133,35 nms. Интимные д…
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 92 м²
€ 144,376
Роскошные квартиры для продажи на Balatonföldvár от 32,85 nms - до 133,35 nms. Интимные д…
Квартира 2 ванныхв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 2 ванных
Балатонсарсо, Венгрия
2 ванных комнат 133 м²
€ 222,237
Роскошные квартиры для продажи на Balatonföldvár от 32,85 nms - до 133,35 nms. Интимные д…
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 96 м²
€ 177,230
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 62 м²
€ 131,029
Роскошные квартиры для продажи на Balatonföldvár от 32,85 nms - до 133,35 nms. Интимные д…
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 70 м²
€ 117,681
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 98 м²
€ 155,499
Квартиры класса люкс для продажи на Балатонфёльдваре от 32,85 нм - до 133,35 нм. Интимные…
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 91 м²
€ 144,376
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 86 м²
€ 131,029
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 68 м²
€ 111,007
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 106 м²
€ 166,139
Роскошные апартаменты на продажу в Балатонланде от 32,85 кв.м до 133,35 кв.м. Убежденные …
Квартира 1 ваннаяв Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонсарсо, Венгрия
1 ванных комнат 78 м²
€ 124,355
Квартиры класса люкс для продажи на Балатонфёльдваре от 32,85 нм - до 133,35 нм. Интимные…
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