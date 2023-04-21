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Венгрия
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медье Шомодь
Fonyodi jaras
Балатонглар
Дома
Дома в Балатонглар, Венгрия
Дом
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31 объект найдено
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Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 212,216
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 238,777
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 79,415
Дом 7 комнат
Балатонглар, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
176 м²
€ 185,656
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 250,994
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 252,057
Дом 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 105,975
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 119,256
Дом 12 комнат
Балатонглар, Венгрия
12 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
€ 658,694
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 369,188
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 83,665
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 185,656
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 145,816
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 239,042
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 198,936
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
€ 239,042
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 501,989
Дом 10 комнат
Балатонглар, Венгрия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
260 м²
€ 422,308
Дом 5 комнат
Балатонглар, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
€ 262,415
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
€ 286,851
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
€ 185,656
Дом 9 комнат
Балатонглар, Венгрия
9 Количество комнат
7 ванных комнат
330 м²
€ 395,748
Дом 4 ванных
Балатонглар, Венгрия
4 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 1
€ 297,214
Дом 3 ванных
Балатонглар, Венгрия
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 150,842
Дом 2 ванных
Балатонглар, Венгрия
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 1
€ 78,103
Balatonboglár is a self-contained family house with a floor-space of 180 nm selling on his w…
Дом 4 ванных
Балатонглар, Венгрия
4 ванных комнат
341 м²
Количество этажей 3
€ 150,842
На одной из акцентированных частей Balatonboglár один современный продается в тихой стороне …
Дом 2 ванных
Балатонглар, Венгрия
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 156,250
Дом 2 ванных
Балатонглар, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 78,363
На Балатонбогларе от набережной до 250 метров предлагают продать его 140 нм полудетаных домо…
Дом 3 ванных
Балатонглар, Венгрия
3 ванных комнат
176 м²
Количество этажей 2
€ 83,319
Остров является пляжем и единым полуэтапным домом, состоящим из 3 секций домов, продающихся …
Дом 3 ванных
Балатонглар, Венгрия
3 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 195,312
На тихой улице Балатонбоглара, хотя я предлагаю семейный дом площадью 180 кв.м, который скры…
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