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Дома в Балатонглар, Венгрия

31 объект найдено
Дом 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 212,216
Дом 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 238,777
Дом 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 79,415
Дом 7 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 7 комнат
Балатонглар, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 185,656
Дом 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 250,994
Дом 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 252,057
Дом 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 105,975
Дом 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 119,256
Дом 12 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 12 комнат
Балатонглар, Венгрия
12 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
€ 658,694
Дом 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 369,188
Дом 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 83,665
Дом 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 185,656
Дом 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 145,816
Дом 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 239,042
Дом 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 198,936
Дом 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м²
€ 239,042
Дом 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 501,989
Дом 10 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 10 комнат
Балатонглар, Венгрия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 260 м²
€ 422,308
Дом 5 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонглар, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м²
€ 262,415
Дом 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м²
€ 286,851
Дом 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м²
€ 185,656
Дом 9 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 9 комнат
Балатонглар, Венгрия
9 Количество комнат 7 ванных комнат 330 м²
€ 395,748
Дом 4 ванных в Балатонглар, Венгрия
Дом 4 ванных
Балатонглар, Венгрия
4 ванных комнат 210 м² Количество этажей 1
€ 297,214
Дом 3 ванных в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 ванных
Балатонглар, Венгрия
3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 150,842
Дом 2 ванных в Балатонглар, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонглар, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 78,103
Balatonboglár is a self-contained family house with a floor-space of 180 nm selling on his w…
Дом 4 ванных в Балатонглар, Венгрия
Дом 4 ванных
Балатонглар, Венгрия
4 ванных комнат 341 м² Количество этажей 3
€ 150,842
На одной из акцентированных частей Balatonboglár один современный продается в тихой стороне …
Дом 2 ванных в Балатонглар, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонглар, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 156,250
Дом 2 ванных в Балатонглар, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатонглар, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 78,363
На Балатонбогларе от набережной до 250 метров предлагают продать его 140 нм полудетаных домо…
Дом 3 ванных в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 ванных
Балатонглар, Венгрия
3 ванных комнат 176 м² Количество этажей 2
€ 83,319
Остров является пляжем и единым полуэтапным домом, состоящим из 3 секций домов, продающихся …
Дом 3 ванных в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 ванных
Балатонглар, Венгрия
3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 195,312
На тихой улице Балатонбоглара, хотя я предлагаю семейный дом площадью 180 кв.м, который скры…
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