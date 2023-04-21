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Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Fonyodi jaras
Балатонглар
Жильё в Балатонглар, Венгрия
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51 объект найдено
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Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 212,216
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 238,777
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 212,216
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 79,415
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 180,610
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 228,949
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 161,221
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 192,031
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 387,780
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
56 м²
€ 262,947
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 274,899
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 501,989
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 321,379
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
88 м²
€ 640,102
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
90 м²
€ 504,618
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
111 м²
€ 653,382
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 329,347
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 229,481
Квартира 1 комната
Балатонглар, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
€ 70,385
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 298,537
Дом 7 комнат
Балатонглар, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
176 м²
€ 185,656
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 250,994
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 252,057
Дом 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 105,975
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 119,256
Дом 12 комнат
Балатонглар, Венгрия
12 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
€ 658,694
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 369,188
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 83,665
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 185,656
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 145,816
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