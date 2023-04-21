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  6. Балатонглар

Жильё в Балатонглар, Венгрия

51 объект найдено
Дом 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 212,216
Дом 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 238,777
Квартира 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 212,216
Дом 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 79,415
Квартира 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 180,610
Квартира 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 228,949
Квартира 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 161,221
Квартира 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 192,031
Квартира 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 387,780
Квартира 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 56 м²
€ 262,947
Квартира 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 274,899
Квартира 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 501,989
Квартира 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 321,379
Квартира 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 88 м²
€ 640,102
Квартира 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 90 м²
€ 504,618
Квартира 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м²
€ 653,382
Квартира 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 329,347
Квартира 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 229,481
Квартира 1 комната в Балатонглар, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонглар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м²
€ 70,385
Квартира 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 298,537
Дом 7 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 7 комнат
Балатонглар, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 185,656
Дом 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 250,994
Дом 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 252,057
Дом 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 105,975
Дом 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 119,256
Дом 12 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 12 комнат
Балатонглар, Венгрия
12 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
€ 658,694
Дом 6 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 369,188
Дом 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 83,665
Дом 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 185,656
Дом 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 145,816
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