Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Веспрем
  5. Balatonalmadi jaras
  6. Балатональмади
  7. Дома

Дома в Балатональмади, Венгрия

30 объектов найдено
Дом 10 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 10 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
€ 486,888
Дом 5 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 527,462
Дом 8 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 235 м²
€ 473,363
Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 375,986
Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 105,492
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 95 м²
€ 186,640
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€ 134,976
Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 205,304
Дом 1 комната в Балатональмади, Венгрия
Дом 1 комната
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 16 м²
€ 54,099
Дом 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
€ 162,025
Дом 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 243,173
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 267,788
Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 107,927
Дом 1 комната в Балатональмади, Венгрия
Дом 1 комната
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 129,837
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€ 676,233
Дом 8 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 477 м²
€ 1,670,702
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 175,550
Дом 5 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€ 1,325,417
Дом 1 комната в Балатональмади, Венгрия
Дом 1 комната
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€ 67,353
Дом 8 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 424,404
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 405,740
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
€ 892,628
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 354,346
Дом 2 ванных в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатональмади, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
€ 133,680
Дом 2 ванных в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатональмади, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
€ 137,455
Дом 2 ванных в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатональмади, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
€ 227,179
Дом 2 ванных в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатональмади, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
€ 206,759
Дом 3 ванных в Балатональмади, Венгрия
Дом 3 ванных
Балатональмади, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
€ 289,265
Дом 2 ванных в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 ванных
Балатональмади, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€ 273,591
Дом 4 ванных в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 ванных
Балатональмади, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
€ 268,859
Realting.com
Перейти