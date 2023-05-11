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Квартиры в Балатональмади, Венгрия

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14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 309,390
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€ 251,532
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 284,018
Квартира 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 396,705
Квартира 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 402,981
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€ 207,225
Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€ 631,250
Квартира 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 464,248
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 279,717
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€ 246,203
Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€ 667,091
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 265,083
Квартира 1 ванная в Балатональмади, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатональмади, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3
€ 111,564
Квартира 1 ванная в Балатональмади, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатональмади, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 80,725
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