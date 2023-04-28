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  6. Дома

Дома в Balatonalmadi jaras, Венгрия

Балатональмади
28
Балатонфюзфё
16
Балатонкенеше
9
62 объекта найдено
Дом 8 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатональмади, Венгрия
8 Количество комнат 7 ванных комнат 235 м²
€ 468,653
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 669,237
Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 372,245
Дом 6 комнат в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 125 м²
€ 666,827
Дом 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 66,683
Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 104,443
Дом 5 комнат в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м²
€ 267,534
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат 95 м²
€ 184,783
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м²
€ 133,633
Дом 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 152,647
Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 203,262
Дом 3 комнаты в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м²
€ 227,632
Дом 3 комнаты в Balatonakarattya, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 69,629
Дом 1 комната в Балатональмади, Венгрия
Дом 1 комната
Балатональмади, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 16 м²
€ 53,560
Дом 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 56 м²
€ 160,413
Дом 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 240,754
Дом 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 187,194
Дом 4 комнаты в Balatonakarattya, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 200,584
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 147,291
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 265,124
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м²
€ 635,000
Настоящая редкость на побережье Балатона! Семейный дом на берегу моря с прекрасной вечной п…
Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 106,853
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 856,966
Дом 1 комната в Балатональмади, Венгрия
Дом 1 комната
Балатональмади, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 128,545
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 669,505
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м²
€ 240,352
Дом 6 комнат в Balatonakarattya, Венгрия
Дом 6 комнат
Balatonakarattya, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 361,533
В Балатонкенесе, в 50 метрах от бесплатного пляжа, продается дом для отдыха двух поколений в…
Дом 8 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатональмади, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 477 м²
€ 1,651,722
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 173,803
Дом 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 155,325

Параметры недвижимости в Balatonalmadi jaras, Венгрия

недорогая
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