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Квартиры в Balatonalmadi jaras, Венгрия

Балатональмади
14
Балатонфюзфё
13
Балатонкенеше
2
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31 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 232,720
Квартира 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 254,814
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 192,817
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 192,817
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 250,395
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 212,099
Квартира 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 288,691
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 306,312
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 249,029
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 281,192
Квартира 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 392,758
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 205,163
Квартира 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 398,971
Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 624,970
Квартира 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 459,629
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 276,934
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 243,753
Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м²
€ 660,453
Квартира 3 комнаты в Балатонкенеше, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 128,545
Квартира 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 83,019
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 262,446
Квартира 3 комнаты в Балатонкенеше, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 141,667
Квартира 3 комнаты в Balatonakarattya, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 337,431
Квартира 3 комнаты в Balatonakarattya, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 374,655
Квартира 1 ванная в Балатональмади, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатональмади, Венгрия
1 ванных комнат 74 м² 3 Этаж
€ 111,069
ЛЮКС ПЕНТХАУС С ВЕЧНОЙ ПАНОРАМОЙ В ВАШЕЙ АВАРИИ !?ДА! Верхний этаж, 74 кв.м. + 25 кв.м. терр…
Квартира 1 ванная в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат 83 м²
€ 196,615
Терраса площадью 28,98 кв.м соединена с пентхаусом на третьем этаже площадью 83,38 кв.м 4/3/…
Квартира 1 ванная в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат 87 м²
€ 175,786
Терраса площадью 19,5 кв.м соединена с квартирой на втором этаже площадью 86,85 кв.м 5/2/2. …
Квартира 1 ванная в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат 87 м²
€ 172,566
Он 5/19,5 нм террасы прикреплены ко второму этажу плоские с величием 87,19 нм с номером 2/1.…

Параметры недвижимости в Balatonalmadi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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