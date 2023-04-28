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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonalmadi jaras
Квартиры
Квартиры в Balatonalmadi jaras, Венгрия
Балатональмади
14
Балатонфюзфё
13
Балатонкенеше
2
Квартира
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31 объект найдено
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Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 232,720
Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 254,814
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 192,817
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 192,817
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 250,395
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 212,099
Квартира 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 288,691
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 306,312
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 249,029
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 281,192
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 392,758
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 205,163
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 398,971
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 624,970
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 459,629
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 276,934
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 243,753
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
€ 660,453
Квартира 3 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 128,545
Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 83,019
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 262,446
Квартира 3 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 141,667
Квартира 3 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 337,431
Квартира 3 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 374,655
Квартира 1 ванная
Балатональмади, Венгрия
1 ванных комнат
74 м²
3 Этаж
€ 111,069
ЛЮКС ПЕНТХАУС С ВЕЧНОЙ ПАНОРАМОЙ В ВАШЕЙ АВАРИИ !?ДА! Верхний этаж, 74 кв.м. + 25 кв.м. терр…
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат
83 м²
€ 196,615
Терраса площадью 28,98 кв.м соединена с пентхаусом на третьем этаже площадью 83,38 кв.м 4/3/…
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат
87 м²
€ 175,786
Терраса площадью 19,5 кв.м соединена с квартирой на втором этаже площадью 86,85 кв.м 5/2/2. …
Квартира 1 ванная
Балатонфюзфё, Венгрия
1 ванных комнат
87 м²
€ 172,566
Он 5/19,5 нм террасы прикреплены ко второму этажу плоские с величием 87,19 нм с номером 2/1.…
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Параметры недвижимости в Balatonalmadi jaras, Венгрия
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