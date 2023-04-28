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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonalmadi jaras
Жильё в Balatonalmadi jaras, Венгрия
Балатональмади
42
Балатонфюзфё
29
Балатонкенеше
11
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93 объекта найдено
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Дом 8 комнат
Балатональмади, Венгрия
8 Количество комнат
7 ванных комнат
235 м²
€ 468,653
Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 254,814
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 232,720
Квартира 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 288,691
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 192,817
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 192,817
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 250,395
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 212,099
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 669,237
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 306,312
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 372,245
Дом 6 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
125 м²
€ 666,827
Дом 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 66,683
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 104,443
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
€ 267,534
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат
95 м²
€ 184,783
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
76 м²
€ 133,633
Дом 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 152,647
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 203,262
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 249,029
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 281,192
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 392,758
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 624,970
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 205,163
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 398,971
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 459,629
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 276,934
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 243,753
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Параметры недвижимости в Balatonalmadi jaras, Венгрия
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