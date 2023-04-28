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  5. Balatonalmadi jaras

Жильё в Balatonalmadi jaras, Венгрия

Балатональмади
42
Балатонфюзфё
29
Балатонкенеше
11
93 объекта найдено
Дом 8 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатональмади, Венгрия
8 Количество комнат 7 ванных комнат 235 м²
€ 468,653
Квартира 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 254,814
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 232,720
Квартира 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 288,691
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 192,817
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 192,817
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 250,395
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 212,099
Квартира 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 212,099
Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 669,237
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 306,312
Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 372,245
Дом 6 комнат в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 125 м²
€ 666,827
Дом 2 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 66,683
Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 104,443
Дом 5 комнат в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м²
€ 267,534
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат 95 м²
€ 184,783
Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м²
€ 133,633
Дом 3 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 152,647
Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 203,262
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 249,029
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 281,192
Квартира 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 392,758
Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 624,970
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 205,163
Квартира 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 398,971
Квартира 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 459,629
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 276,934
Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 243,753

Параметры недвижимости в Balatonalmadi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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