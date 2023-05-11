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Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonalmadi jaras
Балатональмади
Жильё в Балатональмади, Венгрия
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44 объекта найдено
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Дом 10 комнат
Балатональмади, Венгрия
10
4
280 м²
€ 486,888
Дом 5 комнат
Балатональмади, Венгрия
5
2
150 м²
€ 527,462
Дом 8 комнат
Балатональмади, Венгрия
8
7
235 м²
€ 473,363
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2
1
76 м²
€ 309,390
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2
1
70 м²
€ 375,986
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2
1
35 м²
€ 105,492
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4
95 м²
€ 186,640
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4
2
76 м²
€ 134,976
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2
2
75 м²
€ 205,304
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2
1
42 м²
€ 251,532
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2
1
47 м²
€ 284,018
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3
1
64 м²
€ 396,705
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4
2
111 м²
€ 631,250
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2
1
38 м²
€ 207,225
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3
1
73 м²
€ 402,981
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4
2
103 м²
€ 667,091
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2
1
39 м²
€ 246,203
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2
1
47 м²
€ 279,717
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3
1
80 м²
€ 464,248
Дом 1 комната
Балатональмади, Венгрия
1
1
16 м²
€ 54,099
Дом 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3
2
56 м²
€ 162,025
Дом 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
3
1
85 м²
€ 243,173
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4
1
50 м²
€ 267,788
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2
1
57 м²
€ 107,927
Дом 1 комната
Балатональмади, Венгрия
1
1
30 м²
€ 129,837
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4
2
108 м²
€ 676,233
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
2
1
45 м²
€ 265,083
Дом 8 комнат
Балатональмади, Венгрия
8
2
477 м²
€ 1,670,702
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4
2
140 м²
€ 175,550
Дом 5 комнат
Балатональмади, Венгрия
5
2
165 м²
€ 1,325,417
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