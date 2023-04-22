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Квартиры в Balassagyarmati jaras, Венгрия

Балашшадьярмат
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 68,791
Квартира 3 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 63,479
Квартира 3 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 60,557

Параметры недвижимости в Balassagyarmati jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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