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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Ноград
Balassagyarmati jaras
Жильё в Balassagyarmati jaras, Венгрия
Балашшадьярмат
6
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34 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Берцель, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 52,855
Дом 3 комнаты
Csitar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 22,311
Дом 3 комнаты
Мохора, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 28,951
Дом 2 комнаты
Мохора, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 58,167
Дом 4 комнаты
Мохора, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 68,791
Дом 2 комнаты
Tereny, Венгрия
2 Количество комнат
80 м²
€ 13,280
Дом 2 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 42,231
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 68,791
Дом 3 комнаты
Tereny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
300 м²
€ 92,961
Дом 2 комнаты
Tereny, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 37,184
Дом 2 комнаты
Tereny, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 29,216
Дом 1 комната
Tereny, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 39,840
Дом 3 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 34,528
Дом 3 комнаты
Csitar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 63,479
Дом 3 комнаты
Magyarnandor, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 67,729
Дом 3 комнаты
Мохора, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 61,062
Дом 2 комнаты
Бечке, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 51,792
Дом 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 183,797
Дом 4 комнаты
Szanda, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
223 м²
€ 371,844
Квартира 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 63,479
Дом 2 комнаты
Hont, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 26,295
Дом 3 комнаты
Hont, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 34,263
Квартира 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 60,557
Дом 4 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
260 м²
€ 167,064
Дом 2 комнаты
Hont, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 40,637
Дом 3 комнаты
Tereny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 49,668
Дом 1 комната
Берцель, Венгрия
1 Количество комнат
50 м²
€ 9,827
Дом 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 31,075
Дом 2 комнаты
Galgaguta, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 50,464
Дом 2 ванных
Magyarnandor, Венгрия
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 94,167
Не только дом для отпуска! Намного больше, чем это!В течение 5 лет вас ждет двухквартирный д…
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Параметры недвижимости в Balassagyarmati jaras, Венгрия
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