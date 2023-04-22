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Жильё в Balassagyarmati jaras, Венгрия

Балашшадьярмат
6
34 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Берцель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Берцель, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 52,855
Дом 3 комнаты в Csitar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csitar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 22,311
Дом 3 комнаты в Мохора, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохора, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 28,951
Дом 2 комнаты в Мохора, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мохора, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 58,167
Дом 4 комнаты в Мохора, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мохора, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 68,791
Дом 2 комнаты в Tereny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tereny, Венгрия
2 Количество комнат 80 м²
€ 13,280
Дом 2 комнаты в Эршеквадкерт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 42,231
Квартира 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 68,791
Дом 3 комнаты в Tereny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tereny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 300 м²
€ 92,961
Дом 2 комнаты в Tereny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tereny, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 37,184
Дом 2 комнаты в Tereny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tereny, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 29,216
Дом 1 комната в Tereny, Венгрия
Дом 1 комната
Tereny, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 39,840
Дом 3 комнаты в Эршеквадкерт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 34,528
Дом 3 комнаты в Csitar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csitar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 63,479
Дом 3 комнаты в Magyarnandor, Венгрия
Дом 3 комнаты
Magyarnandor, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 67,729
Дом 3 комнаты в Мохора, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохора, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 61,062
Дом 2 комнаты в Бечке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бечке, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 51,792
Дом 3 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 183,797
Дом 4 комнаты в Szanda, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szanda, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 223 м²
€ 371,844
Квартира 3 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 63,479
Дом 2 комнаты в Hont, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hont, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 26,295
Дом 3 комнаты в Hont, Венгрия
Дом 3 комнаты
Hont, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 34,263
Квартира 3 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 60,557
Дом 4 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 260 м²
€ 167,064
Дом 2 комнаты в Hont, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hont, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 40,637
Дом 3 комнаты в Tereny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tereny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 49,668
Дом 1 комната в Берцель, Венгрия
Дом 1 комната
Берцель, Венгрия
1 Количество комнат 50 м²
€ 9,827
Дом 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 31,075
Дом 2 комнаты в Galgaguta, Венгрия
Дом 2 комнаты
Galgaguta, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 50,464
Дом 2 ванных в Magyarnandor, Венгрия
Дом 2 ванных
Magyarnandor, Венгрия
2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 94,167
Не только дом для отпуска! Намного больше, чем это!В течение 5 лет вас ждет двухквартирный д…

Параметры недвижимости в Balassagyarmati jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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