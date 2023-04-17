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Купить дом в Балашшадьярмат, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 185,314
Дом 4 комнатыв Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 260 м²
€ 168,443
Дом 2 комнатыв Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 31,332
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