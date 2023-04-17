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Купить квартиру в Балашшадьярмат, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 69,359
Квартира 3 комнатыв Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 64,003
Квартира 3 комнатыв Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 61,057
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