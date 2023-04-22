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Квартиры в Baktaloranthazai jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Офехерто, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Офехерто, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 34,251
Квартира 1 комната в Офехерто, Венгрия
Квартира 1 комната
Офехерто, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 15,808

Параметры недвижимости в Baktaloranthazai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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