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Жильё в Baktaloranthazai jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Дом 7 комнат в Офехерто, Венгрия
Дом 7 комнат
Офехерто, Венгрия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 104,071
Дом 3 комнаты в Офехерто, Венгрия
Дом 3 комнаты
Офехерто, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 41,628
Квартира 2 комнаты в Офехерто, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Офехерто, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 34,251
Квартира 1 комната в Офехерто, Венгрия
Квартира 1 комната
Офехерто, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 15,808
Дом 4 комнаты в Левелек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Левелек, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 78,777
Дом 7 комнат в Левелек, Венгрия
Дом 7 комнат
Левелек, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 210,749
Дом 3 комнаты в Петнехаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Петнехаза, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 64,550

Параметры недвижимости в Baktaloranthazai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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